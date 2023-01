Plataformas, Comité Cívico y Conade ya definieron donde será el Cabildo en La Paz

Fuente: Unitel

La organización de los cabildos en las capitales del país va tomando cuerpo en cuanto a su logística para desarrollar el encuentro social que pide el respeto a la democracia y la liberación de los presos políticos.

Al respecto, el presidente del Comité Cívico de La Paz, Antonio Alarcón, señaló que, el Cabildo paceño se desarrollará en la calle 21 de Calacoto este 25 de enero. En el encuentro se pretende tener la presencia de las plataformas ciudadanas, organizaciones sociales, cívicas y población en general.

“Nos vamos a reunir en la calle 21 y Costanera, es en San Miguel y Calacoto, vamos a tener un acto y discursos de los oradores y después vamos a leer las preguntas que vamos a hacer al pueblo paceño”, confirmó el representante cívico paceño.

Alarcón señaló que tras una serie de reuniones internas para preparar el encuentro, existe una gran expectativa por los sectores que participarán del Cabildo. Además, agregó que la determinación del movimiento social en La Paz responde a una decisión orgánica que se tomó en la ciudad de Santa Cruz.

“Hay una euforia de la población paceña para seguir lo orgánico que se ha decidido en la reunión que hubo en la ciudad de Santa Cruz para hacer un cabildo a nivel nacional donde todos los departamentos van a participar por la justicia y la libertad”, dijo el representante cívico paceño.

Entre las preguntas que aún están elaborando para la consulta del Cabildo, el dirigente dijo que se pretende incluir aspectos relaciones a la educación boliviana y los nuevos contenidos propuestos por el Gobierno especialmente en lo referido a la crisis de 2019.

Respecto a este tema, el dirigente criticó que, en los textos educativos implementados por el Ministerio de Educación, solo exista la versión del Gobierno y no un enfoque global.

“Lo último que salió es el asunto educativo que los padres están preocupados de que es una curricula que altera la historia no mencionan el 21F y sí indican que fue golpe y no fue así, fue una renuncia de Evo Morales. Entonces no podemos hacer que nuestros niños reciban una historia distorsionada de acuerdo al partido de gobierno”, dijo.

Varias organizaciones de ciudades capitales ya confirmaron el desarrollo del Cabildo nacional este 25 de enero.