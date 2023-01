Policía de EE.UU. dispara mortalmente a un ganador de premios Grammy acusado de agresión y secuestro

Fuente: https://actualidad.rt.com

El ingeniero de sonido y productor musical estadounidense Mark Capps, ganador de cuatro premios Grammy, acusado de secuestrar y amenazar a su esposa e hijastra a punta de pistola en el estado de Tennessee, EE.UU., fue abatido mortalmente por un oficial el jueves, informó la Policía local.

«Las víctimas dijeron que Capps las despertó a las 3:00 a. m., las reunió en la sala a punta de pistola y se negó a permitirles salir», señaló el portavoz de la institución, Don Aaron.

I’m truly at a loss for words, Mark Capps helped on my album. Mental health is so important. Please pray for the entire Country music and Gospel music industry as it’s lost one of its most talented producers to ever work in a studio. If you need to reach out to someone, DO IT. pic.twitter.com/JFfxX7rIxL

— Cody Green (@GoHeelsCody) January 6, 2023