Por “fallas técnicas” suspenden sesión del Concejo que debía abordar “abusos policiales” en Santa Cruz

Fuente: Unitel

El debate sobre la problemática del accionar y abusos de la Policía a los bienes público y privados que debía instalarse la tarde de este miércoles en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra quedó en suspenso, según la información que trascendió en las últimas horas desde la entidad.

La concejala opositora Lola Terrazas, vicepresidente del Concejo y miembro de la bancada Comunidad Autonómica (C-A), denunció que el titular Israel Alcócer (UCS) suspendió la sesión argumentando problemas técnicos (fallas de conexión a Internet) que impidieron el ingreso de los concejales a la sesión de carácter virtual .

“El presidente del Concejo no agotó los mecanismos para llevar a cabo la sesión y usa un artículo del reglamento para suspender la sesión, cuando la falla era técnica. No hubo voluntad y la sesión solo se suspende después de esperar una hora, cuando hay falta de quorum y no por fallas técnicas”, espetó Terrazas.