¿Por qué marcha Bolivia? analistas ven una justicia cuestionada y abusos de poder

Los nueve departamentos saldrán a las calles a convocatoria de cívicos y el Conade. Este 2023 están programadas elecciones judiciales; ven que solo habrá cambio de personas

Fuente: El Deber

Este martes 10, los bolivianos saldrán a las calles en una movilización nacional para, según el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), decir “basta al atropello a los derechos humanos, basta a la vulneración de la Constitución Política del Estado, basta a la justicia corrupta vendida al Gobierno y basta de encarcelar a los ciudadanos por pensar diferente al Gobierno”.

Las marchas están convocadas en todas las ciudades capitales de los nueve departamentos del país. El llamado invita a la población a una protesta pacífica.

Eduardo Pinedo, miembro del directorio de Conade en Santa Cruz, señala que, con estas manifestaciones, se busca mostrar la necesidad de restituir el Estado de derecho en el país, la democracia, la libertad y la justicia.

«La marcha no es por el gobernador Camacho. Es por muchas cosas, de las que muchos sectores están cansados. Es por el abuso de poder, por que no se han solucionado los problemas del país; por que sigue habiendo el nivel de persecución política en la que el Gobierno utiliza a la Policía, Ministerio Público y la administración de justicia”, manifiesta el analista Paúl Coca.

Además sostiene que “se está viendo que la democracia ha disminuido mucho». Aclara, eso sí, que «democracia no es solamente ir a votar para elegir un candidato, se ve en que las personas no se sienten representadas; en que no hay respeto a las personas que piensan diferente”.

Para el analista, no existe un trato igual para gobernadores de oposición y gobernadores afines al Movimiento Al Socialismo. La ciudadanía ve con claridad esta diferenciación y, según la opinión de Coca, esta situación desemboca en estas protestas.

De acuerdo con el analista Andrés Gómez: «la gente asistirá en rechazo al abuso de poder del gobierno de Luis Arce, traducido en el uso de fiscales y jueces para perseguir y encarcelar adversarios; asistirá en rechazo al invento de un hecho que nunca sucedió (golpe) y participará en demanda de la vigencia de valores democráticos para evitar que Bolivia se convierta en un régimen igual o peor que Nicaragua, Cuba y Venezuela».

De su lado, el analista Orlando Peralta vincula la reactivación de las protestas sociales con la “detención arbitraria del gobernador cruceño”. Eso, sí, las demandas son más amplias y abarcan ideas como la democracia, libertad y justicia.

Santa Cruz es el departamento más consistente con sus protestas. Probablemente, en este caso, se vea afectado por lo ocurrido con su gobernador.

Sobre la justicia, destaca la falta de independencia del poder judicial y considera oportuno que la población se manifieste por ello, ya que le afecta a todos.

Coca coincide con Peralta en destacar las críticas sobre la administración de justicia. Más aún cuando se proyectan las elecciones judiciales para este 2023. Para el analista, estas elecciones solo supondrán un cambio superficial.

“La administración de justicia está cuestionada; lo único que va a suceder es un mero cambio de personas, porque el sistema va a seguir siendo el mismo. Si estas elecciones judiciales se realizan, el sistema se va a consolidar; cada vez va a ser más difícil hacer una reforma judicial”, explica Coca.

También hace notar las tendencias marcada en los postulantes. “Los candidatos son elegidos por el poder político; ese es el principal riesgo (…) y cada vez va a ser más difícil tener una justicia independiente”.

Peralta coincide con Coca y señala que no son los más probos, sino quienes más apoyo político reciben, los que participan en estas elecciones. También califica el proceso como un simple cambio de actores.

Sostiene que para que exista una transformación en el sistema judicial puede pasar algún tiempo. Será necesario un proceso en el que participe la ciudadanía, la clase política y los abogados. El inicio es el cambio en la consciencia colectiva, indica.

De acuerdo con Pinedo, el Conade no solo participa en las movilizaciones, sino que permanentemente realiza la defensa de los derechos humanos y fundamentales, a través de la vía legal. Detalla que presentan demandas en el sistema judicial boliviano, pero que generalmente son rechazados, por lo que acuden a instancias internacionales, como el Tribunal de la Haya y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que, aunque el tratamiento es lento, es efectivo.