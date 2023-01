Potosinos despiden a Juan Carlos Manuel Huallpa, dirigente de Comcipo que falleció este domingo

Fuente: Brújula Digital

Luego de conocerse este domingo sobre el fallecimiento del presidente del Comité Cívico Potisinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel Huallpa, la ciudadanía potosina llegó a la Casa de Funerales Arcángel San Miguel, para darle el último adiós al dirigente.

Huallpa se había declarado en la clandestinidad desde diciembre de 2021, luego de que el gobierno iniciara un operativo para capturar a los dirigentes potosinos. En ese mismo mes, la Policía Boliviana aprehendió a Marco Antonio Pumari. Los potosinos culpan al gobierno por su deceso.

“Gracias a este maldito partido tuvo que irse a la clandestinidad hasta que llegó su muerte. Pero Dios es grande y llegará justicia…los potosinos nos tenemos que unir”, declaró una de sus tías, según un reporte de radio Kollasuyo.

Asimismo, el vicepresidente de Comcipo, Nelson Gutiérrez, dijo que la justicia “actuó con saña” contra Huallpa, quien no se doblegó ante el gobierno de Luis Arce.

“El delito de este directorio ha sido no someterse al masismo, no venderse al masismo, nunca lo hemos y hecho y no lo vamos a hacer mientras estemos en el directorio. Ese ha sido el delito y defender los intereses de Potosí. Para nosotros habría sido muy fácil ceder, y seguramente Juan Carlos habría estado en un puesto de embajador, o de un cargo público”, afirmó.

Por otro parte, la expresidenta Jeanine Añez, culpó al gobierno en turno por el deceso del dirigente potosino.

“Mi sentido pésame por el deceso de don Juan Carlos Manuel Huallpa, Presidente del Comité Cívico de Potosí, una nueva víctima del régimen del MAS que lo persiguió y obligó a la clandestinidad o ser un preso político MAS. Mis oraciones con la familia y el pueblo potosino doliente”, escribió en su cuenta en Twitter.

Hasta el momento, no se conoce la versión oficial del deceso de Huallpa, sin embargo, se conocía que padecía de diabetes.

BD/MC