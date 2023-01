Richter sobre las protestas en Santa Cruz: «Están en una lucha por la impunidad»

El vocero presidencial Jorge Richter afirmó este sábado en el programa Taypi de RCK que las protestas en Santa Cruz buscaron evitar la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho y ahora es por impunidad.

Fuente: lostiempos.com

“Están en una lucha por la impunidad para no tener que rendirle cuentas a la justicia, no quieren que se investigue. Estos son los esfuerzos denodados para que no se investigue el golpe de Estado”, declaró.

Richter considera que los conflictos que se registraron en Santa Cruz en 2021 y 2022, por la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y luego por el Censo en 2023, intentaban convulsionar la región oriental para impedir la aprehensión de Camacho.

De acuerdo con el vocero los abogados del Gobernador debían conocer de la orden de aprehensión que se emitió el 31 de octubre. Según el recuento de daños desde el 28 de diciembre de 2022 a la fecha se quemaron 27 sitios y 45 vehículos.

“El señor Camacho enfrenta un proceso de orden jurídico, nada pueden hacer las movilizaciones para que se pueda llevar adelante una decisión de orden política. No es un tema de autoridad electa, eso no lo exime de las responsabilidades que con anterioridad llevó adelante, su conducta estuvo fuera de los marcos legales y eso es lo que la justicia le quiere pedir explicaciones”, señaló el vocero.