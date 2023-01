Salida de oficina de DDHH de ONU causa preocupación dentro y fuera de Bolivia

Desde Human Rights Watch se afirmó que el gobierno de Luis Arce envió un mensaje a la comunidad internacional: “no quiere instancias internacionales que examinen de cerca sus prácticas de DDHH”.

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Quiroz, abogado y experto en casos de derechos humanos, afirmó que la “expulsión” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de Bolivia daña la imagen del Estado en varios niveles, incluido el económico.

“Con esta expulsión se muestra al Estado como un sujeto que no respeta los derechos humanos, lo que hace que los inversionistas y empresas extranjeras califiquen a Bolivia como un territorio donde no existen garantías jurídicas. Un empresario en su sano juicio no invertiría en Bolivia si no sabe que no es parte del sistema universal de respeto a los derechos humanos”, explicó Quiroz.

Sostuvo que otro aspecto que afecta a la población civil, los actores políticos y quienes se atreven a cuestionar al Gobierno es no poder iniciar acciones legales contra los funcionarios y personas particulares que incurren en la violación a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

En criterio de Quiroz, la falta de una representación de la Oacnudh en Bolivia impide y dificulta la presentación de demandas contra los involucrados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), además que se obstaculiza el monitoreo constante que el organismo internacional realiza sobre las denuncias de persecución política.

El experto espera que ante tantas críticas, el gobierno de Luis Arce solicite el retorno de la delegación internacional en un tiempo breve.