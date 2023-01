Salonista Padilla reforzará al bicampeón argentino Barracas Central

Se irá a préstamo por esta temporada con opción de renovar un año más. Será su primera incursión en un club del exterior y jugará la Libertadores

Fuente: Futsal Bolivia

El jugador de la selección nacional de fútbol de salón Miguel Padilla reforzará este año al bicampeón argentino Barracas Central para disputar el torneo doméstico y la Copa Libertadores de América.

Será la primera vez que juegue en un club del exterior y se dio esta oportunidad gracias a su buen desempeño en la Liga Nacional y con la selección.

Se irá préstamo por un año con opción de renovar una temporada más.

“Estoy muy feliz por la oportunidad que se me está dando. Gracias a Dios este año se me pudo dar, ya que la gestión anterior también tenía la oportunidad, pero por algunos motivos no se pudo. Pero estoy muy feliz, contento por esta chance que se me presenta y tengo que ir a romperla allá, a esforzarme mucho, voy a un club grande, el último campeón argentino y representante de la Libertadores, entonces hay que estar a la talla del equipo, estar preparados mentalmente y físicamente”, dijo.

Pertenece al club cochabambino Víctor Muriel, pero en 2022 estuvo a préstamo en el tarijeño San Martín de Porres.

“Estoy dispuesto a todo allá, a pelear y preparado para lo que se viene. Es la primera vez que salgo a un club del exterior, estoy muy feliz porque no me voy a cualquier club, pienso que hice un gran papel en la Liga Nacional y la selección absoluta, pienso que eso me ayudó para que el campeón argentino se fije en mí, en mi juego”.

Uno de tres

Padilla es uno de los tres refuerzos que sumó el cuadro argentino para la presente temporada.

Los otros dos son jugadores de ese país. “Mariano Gómez, DT del primer equipo, ya dispone de tres caras nuevas en vistas a la pretemporada que comenzará a fin de mes. Dos son conocidos por el cuerpo técnico: Augusto Van de Casteele, pívot proveniente de Newell’s y Marco Politi, ala que arribó desde Argentinos Juniors, disputaron la Copa Libertadores para Barracas el año pasado”, indica el comunicado de prensa de Barracas Central.

“Además, desde Bolivia, se sumó Miguel Padilla, defensor cierre que llega de defender la camiseta de San Martín de Porres de su país, donde también disputó el máximo torneo americano jugado en suelo argentino”.

El club argentino es el vigente bicampeón. El año pasado defendió su título y ganó la final de la Liga Nacional de Futsal 2022 a San Lorenzo (3-2).

También se clasificó por segunda vez a la Libertadores luego de vencer otra vez a San Lorenzo en la finalísima por 2-1.

El certamen internacional se disputará del 21 al 28 de mayo en una sede por definir.

¿Más salidas?

Errol Mendoza, presidente de la Comisión de Futsal Bolivia, adelantó que podría haber más exportación de jugadores nacionales.

“Se nota que hacemos las cosas bien porque hay gente de Bolivia que se están fijando. Hay en carpeta otros jugadores para salir al exterior y es lo que haremos con las relaciones que tenemos, tratar de promocionar jugadores. Aprenderán más el nivel de competencia es más exigente y nos sirve a nosotros para mejorar nuestro futsal”, apuntó.