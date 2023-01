Santa Cruz: Joven de 21 años pierde la vida tras caer desde el cuarto piso de una vivienda

El hecho se suscitó la noche del sábado cuando compartía bebidas alcohólicas con un grupo de amigos.

Charles Muñoz Flores

Fuente: Red Uno

La noche del sábado, 7 de enero, una persona de sexo masculino de 21 años de edad perdió la vida tras caer del cuarto piso de un inmueble, ubicado en la calle Campero zona del Mercado antiguo Los Pozos, en el centro de la ciudad de Santa Cruz. La víctima se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con un grupo de amigos.

El ahora occiso fue identificado como Fabián C. Según sus familiares la muerte de este joven no fue un accidente y apuntan contra su pareja Clever C. Piden justicia para el estudiante de gastronomía.

“Hay un sospechoso y seria su pareja”, subrayó, Samara Rivarola, mamá de Fabián.

Personal de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver y lo trasladó hasta la morgue de la Pampa de la Isla para realizarle la autopsia de ley, la cual determinará las causas de la muerte.

La fiscal Francisca Rivero encargada del caso informó que se arrestó a 8 personas que se encontraban en el lugar con fines investigativos.