Shakira habría enviado pulla en su canción al supuesto romance de Gerard Piqué con Julia Puig

Fuente: Infobae

Nuevamente, el nombre de Gerard Piqué suena en redes sociales. Esta vez el exfutbolista es centro de atención de los portales de chismes en España por cuenta de la Music Sessions #53 en la que Shakira lanzó varias indirectas en contra de su expareja por la relación que sostiene con Clara Chía. Sin embargo, un pequeño detalle acaba de salir a la luz pública: la presunta infidelidad con Julia Puig.

Cabe recordar que hace algunos días, Jordi Martin, el paparazzi encargado de seguirle los pasos a la colombiana, desde su llegada a Barcelona hasta los encuentros en los despachos de los abogados para definir la patria potestad sobre sus hijos Milan y Sasha, reveló que el catalán le habría sido infiel a la joven de 23 años con una abogada que responde al nombre de Julia Puig.

Y es que cuando el nombre de la legista comenzó a sonar en las redes sociales, esta no tuvo más que hacer que cerrar sus redes sociales privadas, pese a que no se había confirmado el romance con el exintegrante del Barcelona F. C.

Recientemente, las miradas se volcaron nuevamente a la letra y los seguidores de la barranquillera habrían encontrado una pista en la que la cantante entregó acerca de la infidelidad que supuestamente cometió con la joven abogada. Al parecer, cuando Shakira hizo referencia a que “vale por dos de 22″, ya tenía información que lastimaría a Clara Chía, al igual que ocurrió con ella.

“No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio”, dice una de las estrofas de la controversial canción que dedicó la colombiana a Gerard Piqué.

Esto generó una discusión en redes sociales acerca de la corta línea en la que presuntamente la intérprete de Te Felicito y Monotonía reveló que ya conocía de la existencia de las dos jóvenes, pero no sabía la identidad de la abogada, que hasta hace unos días fue expuesta por el reconocido paparazzi.

Quién es Julia Puig Gali

El nombre de Julia Puig Gali salió a relucir por la presunta infidelidad de Gerard Piqué. La joven en cuestión se sintió invadida y hasta debió cambiar su cuenta de Instagram a un modo privado.

Ahora bien, ¿quién es Julia Puig? Se trata de una joven abogada de Barcelona. Según medios españoles, tiene un Máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance.

A pesar de haber cambiado el acceso en la mencionada red social, se pudo saber que a Julia le gusta viajar, publicó varias fotos sobre su estilo de vida y ejercicios físicos. Disfruta de compartir el tiempo con sus amigos. Ya tenía popularidad, pues antes de este episodio contaba con más de 17 mil seguidores en Instagram y ahora figura arriba de 37 mil.

Tiene 23 años, la misma edad que Clara Chía y hay versiones que afirman que Piqué la habría conocido hace dos o tres años. De hecho, la novia de Riqui Puig, Gemma Iglesias, borró de su feed de Instagram los registros que tenía junto a la abogada, para así evitar ataques y malos comentarios que surgieron tras ser identificada como “la amante de Gerard Piqué”.