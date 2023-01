Sistema y premios: ¿Cómo se jugarán los torneos de la División Profesional en 2023?

Fuente: Unitel

La División Profesional del Fútbol Boliviano, con todos los clubes, definió cómo será el fútbol este 2023, donde habrá dos torneos. Uno en el sistema, todos contra todos, que será largo en cuestiones de tiempo, y el segundo, que será por series.

Se mantienen los ochos premios internacionales, mismos que serán entregados a través de una tabla acumulada, tanto para la Copa Libertadores como para la Copa Sudamericana, y los descensos tendrán una tabla de promedios. En ambos se incluirán los puntos de ambos de los dos torneos.

Según lo explicado este viernes en el Consejo Superior realizado en Cochabamba, el torneo todos contra todos, se jugará a partir del 5 de febrero, con 32 fechas, y partidos pactados para los fines de semana.

Mientras que el torneo por series, tendrá tres grupos, de los grupos donde hay seis equipos clasificarán tres y donde hay cinco, pasarán solamente dos. Los clasificados jugarán partidos de ida y vuelta hasta definir al campeón y subcampeón.

Los grupos del torneo por series están divididos con Oriente Petrolero, Bolívar, Royal Pari, Wilstermann, Real Tomayapo y Libertad Gran Mamoré, en el Grupo A.

El Grupo B lo conforman The Strongest, Guabirá, Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz. Mientras que Always Ready, Nacional Potosí, Blooming, Independiente, FC Universitario y Vaca Diez, componen el Grupo C.

LOS PREMIOS

Los premios internacionales se dividirán cuatro para la Copa Libertadores y cuatro para la Copa Sudamericana.

Copa Libertadores

Bolivia 1: Campeón de la División Profesional (Todos contra todos)

Bolivia 2: Segundo mejor ubicado de la tabla acumulada

Bolivia 3: Tercer mejor ubicado en la tabla acumulada

Bolivia 4: Campeón de Copa División Profesional (torneo por series)

Copa Sudamericana

Bolivia 1: Subcampeón del campeonato de División Profesional (Todos contra todos)

Bolivia 2: Cuarto mejor ubicado en la tabla acumulada

Bolivia 3: Quinto mejor ubicado en la tabla acumulada

Bolivia 4: Sexto mejor ubicado en la tabla acumulada

DESCENSOS

En el tema de los descensos, se tendrá una tabla de promedios que incluirá el puntaje del torneo todos contra todos y el torneo interseries.