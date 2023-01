Suárez: “La ley no prohíbe que el gobernador pueda seguir ejerciendo desde Chonchocoro»

La Gobernación de Santa Cruz respondió a la advertencia lanzada por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien advirtió con iniciar una acción penal en contra del vicegobernador Mario Aguilera, si la siguiente semana no asume el cargo de Gobernador.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez



Fuente: Red Uno

Lima argumentó que Camacho debe ser alejado del cargo debido a que se encuentra “ausente” por su detención en el penal de Chonchocoro por el denominado caso “Golpe I”.

El asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, le respondió e indicó que no se cumple ninguna de las situaciones que el Estatuto Autonómico indica para que Camacho sea apartado del cargo.

De igual manera, indicó que según el Código Civil la ausencia se da cuando una persona desaparece y no se tiene noticia de ella, pero esta figura no se cumple porque “sabemos donde se encuentra el gobernador”.

“La ley no prohíbe que el gobernador pueda seguir ejerciendo dentro del penal de Chonchocoro. (…) Desde lo legal, un ministro no puede definir que es ausencia temporal, ahora entendemos que trata de argumentar un escenario político para consolidar un golpe al orden democrático cruceño, haciendo que el gobernador no pueda ejercer su función”, dijo Suárez en el programa Que No Me Pierda.

¿Qué dice el Estatuto Autonómico?

Según el artículo 26, sobre la pérdida del mandato de Gobernador indica que: cesará únicamente en caso de muerte, renuncia formal presentada ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y revocatoria del mandato.

“Estamos en dos escenarios distintos que el ministro Lima trata de fusionar en uno solo: el escenario jurídico que está plenamente establecido que el gobernador sigue siendo Luis Fernando Camacho y el escenario político porque amenaza”, indicó.

Cuestionado sobre como se manejando actualmente el funcionamiento de la Gobernación, el asesor indicó que Camacho estableció delegaciones para que la administración pública tenga un mayor flujo y no se atrase.