Tarija: Jueces y vocales en la mira de la Fiscalía por prevaricato y resoluciones contrarias a la CPE

RUBÉN MONTAÑO /Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Al respecto, la máxima autoridad de la Fiscalía del departamento, Sandra Gutiérrez, informó que no sólo en este caso, las autoridades jurisdiccionales están siendo investigadas.

«Vamos a ser implacables en este tipo de situaciones, no vamos a tolerar que se sigan menoscabando y no se esté aplicando la justicia, son varios los indicios que se están encontrando en la investigación. Son dos cosas muy diferentes, nosotros como Ministerio Público investigamos, traemos el caso ante los jueces y vocales, sin embargo no valoran el trabajo que estamos realizando, vuelvo a reiterar, no solo es en este caso», mencionó.

Asimismo, Gutiérrez manifestó que se realizó el allanamiento al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y se secuestraron diferentes elementos con fines investigativos.

«El vocal investigado es Jorge Julio Alé y en caso de que el proceso sobre el Puente 4 de Julio, llegue a su sala a través de una audiencia de apelación, vamos a analizar las acciones legales para que no sea parte», refirió.

Finalmente, la autoridad expresó que que por ahora, no se pueden revelar más datos, sobre la investigación realizada, porque recién estaría iniciando y esto, podría obstaculizar el proceso.

El apunte

Antecedentes

Tras la audiencia de apelación para el propietario de la empresa CONVISA, Henry Terceros, por el caso «Puente 4 de Julio», la jueza Rocío Lima, determinó modificar la medida de detención preventiva a detención domiciliaria, con la condición de presentar dos garantes, ambos de Bs 10 mil.

Sobre el tema , la Fiscal declaró que no está de acuerdo con la determinación de la jueza, por lo que no descartó que iniciará acciones legales en su contra, por emitir una resolución que beneficie al imputado.

«No se puede pedir dos garantes de Bs. 10 mil, cuando el proceso por el cual esta siendo investigado, es millonario», añadió.