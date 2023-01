Tras su expulsión de Bolivia, activista cubano solicita refugio en Uruguay y dice que no lo silenciarán

“He tenido que ingresar a este país (Uruguay) en calidad de solicitante de refugio (…) He llegado a un lugar donde no conozco a nadie, tengo que empezar desde cero, tengo que anteponerme a todo esto y sacar fuerzas de donde no hay. Voy a seguir dedicándome al activismo porque es intrínseco de mi ser, es cuestión de convicción y si pensaron que me iban a silenciar con esto, están bastante equivocados. Evidentemente, a la par de que trato darle curso a mi vida, el activismo va a seguir acompañándome hasta el final”, dijo el activista a Página Siete Digital.

El activista explicó que a todos los cubanos les piden visa para ingresar a cualquier país de Sudamérica, y ante su salida abrupta de Bolivia, tuvo que pedir refugio en Uruguay, situación que fue positiva para él, pues fue un trámite ágil.

“Tuve más problemas para que me sellaran la salida de Bolivia que para ingresar como refugiado a Uruguay, porque cuando estaba saliendo de Migraciones Bolivia, en la frontera brasileña, me volvieron a preguntar, me preguntaron motivo de mi expulsión, como si no lo supieran”, relató Castro.

Ahora, el ciudadano cubano se encuentra en Uruguay, en proceso de reorganizar su vida y empezar de nuevo, pues en ese país no tiene familiares ni amistades; no obstante, algunas personas le mostraron su solidaridad y le dieron un alojamiento temporal mientras regulariza su situación migratoria.

El activista lamentó la forma en que lo sacaron de Bolivia, pues tuvo que dejar de forma rápida todo lo que le costó formar en tres años.

“Fue bastante duro, hay una parte que no se sabe y es que evidentemente que te expulsen de un país donde tienes una residencia legal, en tan poco tiempo, en 15 días no te da tiempo de maniobrar, no es nada fácil. Había logrado tener ciertas comodidades fruto del trabajo de los últimos tres años, tuve que deshacerme de todo con una rapidez muy grande, dejé amigos, dejé una vida hecha, gracias a Dios hubo gente que me ayudó y me dio soporte en los últimos días que fueron bastante duros”, contó.