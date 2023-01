TSJ dice que «ningún magistrado» emitió juicio de valor sobre la aprehensión de Camacho

A través de un comunicado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indicó que «ningún magistrado» emitió «un juicio de valor» sobre la aprehensión de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz que está recluido en la cárcel de Chonchocoro.

Este comunicado se da después de que el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, aseguró que no debería proceder la aprehensión -durante la vacación judicial- del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, asimismo, reprochó el exceso de violencia en el operativo.

«El Tribunal Supremo de Justicia aclara a la opinión pública que ningún Magistrado emitió juicio de valor respecto a la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, correspondiendo a la jurisdicción ordinaria a través de las instancias pertinentes pronunciarse al respecto», dice el comunicado.

«Asimismo, hacemos un llamado a la pacificación del país en resguardo de las garantías y derechos fundamentales, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y las Leyes en vigencia», añade el documento.

Cabe aclarar que Revilla dijo que su posición es a título personal como magistrado, pero que no compromete a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque esta recién está retornado a sus funciones.

«En una posición absolutamente personal, cueste lo que cueste a la magistratura de Chuquisaca, no debía procederse (con la aprehensión), no debía procederse porque hay los mecanismos jurídicos. Los excesos no estamos absolutamente de acuerdo para nada», sostuvo el magistrado al ser consultado sobre si procedían las aprehensiones durante el receso judicial.

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0240/2019-S2, en su numeral IV señala que durante la vacación judicial anual queda prohibido la ejecución de los mandamientos de aprehensión, apremio o detención preventiva, esto también debe ser comunicado por los Tribunales Departamentales de Justicia mediante circulares.