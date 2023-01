Un turbión se lleva parte de la carretera, arrastra una camioneta y una moto

Ocurrió a las 23:00 de ayer, jueves, 5 de enero, a la altura del kilómetro 10 entre la carretera San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco.

Fuente: Red Uno

Un turbión se llevó parte de la carretera que está en construcción, además, arrastró una camioneta y una motocicleta. Ocurrió a las 23:00 de ayer, jueves, 5 de enero, a la altura del kilómetro 10 entre la carretera San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco.

El conductor y su acompañante relataron que lograron salir por la ventana del motorizado, también señalaron que se llevó una motocicleta que transitaba por el lugar, el chofer de la misma logró salir.

“Yo pude salir por la ventana junto con mi ayudante lo más rápido que pudimos, hay una motocicleta debajo de la camioneta y más bien el señor saltó antes que se lo llevé el agua”, contó el afectado.

Según indicaron pidieron auxilio a la empresa china State Construction Engineering Corporation, que está realizando el trabajo en el lugar, no obstante, no tuvieron respuesta ni ayuda y solo le dijeron que no era problema de ellos, por lo que exigen que la empresa constructora se haga cargo de los daños ocasionados en el vehículo.

Personal de supervisión de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y Control Social Circunstancial de San José de Chiquitos llegaron hasta el lugar donde el turbión se llevó parte de la carretera y causó daños en los vehículos.

De acuerdo con la presidenta del Control Social Karina Ribera, quien señaló que se comunicará con la empresa China para poder ayudar a la persona que dañó su vehículo en el sector.