YPFB niega que Bolivia se quede sin gas y anuncia millonaria inversión para exploración

“Vamos a invertir en lo que va a cambiar la producción de gas natural. La exploración es lo que nos permitirá encontrar nuevos megacampos. Esta inversión es una de las más altas de la historia petrolera en Bolivia”, dijo Dorgathen.

La perforación de pozos destinados a la búsqueda de hidrocarburos tiene un riesgo asociado; sin embargo, de no ejecutar dichas actividades, no se llegará a los resultados esperados. Actualmente se realizan trabajos de prospección exploratoria en el Subandino Sur, y de forma simultánea se vienen desarrollando actividades en zonas no tradicionales, como la Cuenca Madre de Dios.