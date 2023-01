YPFB reporta $us 79,16 millones en exportaciones de gas licuado de petróleo en la anterior gestión

Hasta noviembre, el volumen del combustible enviado a otros mercados se había reducido en 3%, mientras el valor del producto aumentó en 12%.

Walter Vásquez

Entre enero y diciembre de 2022, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) facturó un monto superior a $us 79,16 millones por concepto de ingresos brutos de la venta de gas licuado de petróleo (GLP) a los mercados de Brasil, Paraguay y Perú. El dato fue facilitado por el presidente de la petrolera estatal, Armin Dorgathen.

En función a los contratos suscritos, se envíó a Paraguay más de $us 32,48 millones, a Brasil más de $us 25,36 millones y a Perú $us 21,32 millones del combustible.

“Durante el 2022 se comercializaron a los países vecinos más de 132.775 toneladas métricas (TM) de GLP, volumen que permitió generar ingresos por la exportación de ese producto. YPFB es un proveedor confiable, competitivo, eficiente y altamente dinámico en sus operaciones”, indicó Dorgathen.