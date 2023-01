YPFB y operadoras invertirán $us 669 millones, durante 2023; para la exploración se destinará el 48%

La estatal petrolera presentó su plan de inversiones para esta gestión. YPFB casa matriz asignará $us 326,8 millones.

Juan Carlos Salinas Cortez

Fuente: El Deber

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó su plan de inversiones para 2023. En principio, la inversión global, incluyendo a las operadoras privadas, será de $us 669 millones.

De ese monto, el 48% ($us 321,1 millones) se destinará para el programa de exploración, con el objetivo de reponer e incrementar las reservas de hidrocarburos, informó el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen.

Del total, YPFB Casa Matriz invertirá el 49% ($us 326,8 millones). Mientras que, las empresas filiales y subsidiarias de YPFB tienen un monto programado de inversión de $us 277,5 millones, que representa el 41%. Las empresas operadoras de los contratos de servicios petroleros suscritos con YPFB invertirán el 10%, equivalente a $us 64,5 millones.