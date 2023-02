Abogado de Dávila, exjefe antidroga, revela que un grupo de inteligencia policial opera en San Pedro

Rojas pide que se investigue ese hecho porque considera que es un acto irregular.

Fuente: Unitel

Manolo Rojas, abogado del exjefe antidroga, coronoel Maximiliano Dávila, detenido en el penal de San Pedro en La Paz, informó que la audiencia de incidentes planteada por el gobernador de la cárcel de San Pedro, coronel David Machicado, fue rechazada y se descubrió que en el penal hay un grupo de inteligencia policial, pese a que estos efectivos no pueden actuar en el penal sin autorización de un juez.

“Se ha rechazado el incidente formulado por el Gobernador Machicado, gobernador del penal de San Pedro y más que se haya rechazado este incidente se han revelado muchas cosas muy interesantes en la audiencia, en la defensa del imputado Machicado se ha manifestado que al interior del penal de San Pedro hay un grupo de inteligencia policial y eso es ilegal”, reveló Rojas a la ANF.

Afirmó que estos grupos de inteligencia policial no pueden estar dentro de un centro penitenciario, por ello espera que las autoridades competentes puedan investigar del porqué operan estos grupos dentro de San Pedro.

“Solo los cuerpos de inteligencia pueden actuar bajo el control y (bajo) la autorización de un juez o de manera directa por orden de un fiscal. Dentro del penal de San Pedro no existen esas cualidades, entonces el movimiento policial que se hace dentro de la cárcel, hablando del grupo de inteligencia, sería pues irregular y una cosa que hay que investigar, que nos pone los pelos de punta”, mencionó.

Además, en la audiencia de incidentes planteada por Machicado, quien se encuentra imputado por la Fiscalía por el delito de vejaciones y torturas que habría cometido contra Dávila, también se develó que existe un voto resolutivo por parte de los internos pidiendo que el coronel sea trasladado a otra cárcel.

“En esa audiencia se ha demostrado que el gobernador de la cárcel no tiene control de la cárcel, nos ha dicho que hay un hacinamiento del 202 por ciento dentro del penal de San Pedro, entonces él no tiene la capacidad ni los recursos humanos para poder mantener el orden ni la aplicación de la ley dentro del recinto penitenciario de San Pedro”.

Anunció que presentarán los recursos necesarios para que el coronel David Machicado, sea retirado de su cargo, debido a que, no puede seguir en el mismo lugar que Dávila por permitir vejaciones y torturas contra su cliente.

“Pese a que son camaradas no hay respeto y hace hacer votos resolutivos, ese es un interés que manejan unos cuantos, para manejar interés particular. El Gobernador de San Pedro, ha dicho ‘no, se están inventando, donde será ese lugar del buzón’, ha tenido que ser el juez una revisión minuciosa del expediente y le ha establecido que sus propios subalternos le han referido que Maximiliano Dávila se encuentra en un buzón que es una zona de castigo”, dijo.

La Defensoría será parte actora en el delito de vejámenes y torturas

La defensa de Dávila confirmó que el día martes en horas de la tarde, representantes de la Defensoría del Pueblo se presentaron en el penal de San Pedro para ver la situación del exjefe antidrogas, luego de que inicio una huelga de hambre.

“Los representantes del defensor del pueblo han establecido que la huelga es legítima, es legal, y sobre todo han manifestado que van a participar como parte actora en el delito de vejámenes y torturas porque han podido identificar cuál es la situación de vivienda que tiene dentro del penal de San Pedro, que es deplorable, ni siquiera los animalitos pueden estar en ese lugar”, sostuvo el abogado.

Detalló que Dávila continuará asumiendo diferentes medidas para recuperar su libertad debido a que, según su abogado, se demostró mediante diferentes acciones su inocencia.

“Manifiesto las palabras que él me dijo, ‘o salgo caminando con mis pies o salgo con los pies por delante’, yo considero que Maximiliano Dávila es un policía de honor, es un hombre de palabra, él va a cumplir con su cometido y esperemos que no afecte su salud y empiecen a escuchar las autoridades y sobre todo a cumplir la ley, porque esta ley no se está cumpliendo, se le trata de manera indistinta por ser el Coronel Dávila”.