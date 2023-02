Abraham Mateo y Luis Fonsi le cantan al amor con su nuevo tema “Bora Bora”

Los famosos artistas se unieron para transmitir la vibra latina y que los conecta con el público de cada uno.

Abraham Mateo y Luis Fonsi han unido fuerzas para cantarle al amor desde la frescura y las imágenes paradisiacas y el sexy ambiente de la Polinesia Francesa con su nueva canción “Bora Bora”.

“Todo el mundo que me conoce y se haya visto un par de entrevistas mía sabe que Bora Bora es ese lugar paradisíaco al que siempre he querido ir. Así que ¿por qué no titular una canción con el viaje que siempre he soñado?”, preguntó Abraham Mateo al hablar del sexy título de su nueva canción.

“‘Bora Bora’ transmite la buena vibra latina que arrastra mi colega Fonsi y que también me hace conectar mucho con mi público de fuera. Como de costumbre detrás de toda esa fuerza que esconde ese dembow podéis encontrar una letra con historia y mucho sentimiento. Otro sueño cumplido que añadir a la lista el colaborar con un artista que admiro desde pequeño y de los pocos que puedo considerar un amigo de verdad”, agregó el artista español.

Esta primera colaboración de dos de las mejores voces del pop en español sale acompañada de un video musical dirigido por César Luis y producido por Aisha Capuzzo, desde la productora española Music Content Factory Spain, S.L

“Bora Bora” es la quinta entrega de Abraham Mateo en los últimos meses, después de “Ahora Te Puedes Marchar”, “Quiero Decirte”, “Me Encantaría” y “La Idea”.