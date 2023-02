Activan sello azul de Interpol contra exalcalde Luis Revilla por el caso PumaKatari

El Ministerio Público informó este viernes que ya se activó el sello azul, a través de Interpol, contra el exalcalde de La Paz, Luis Revilla para dar con su ubicación dentro del caso PumaKatari, donde se investiga la adquisición de 61 buses municipales con presunto sobreprecio, informó el fiscal del caso Thomás Choque.

“Efectivamente, ya se ha activado el sello azul, en cualquier momento nos van a dar la ubicación exacta dónde se encuentra el señor Revilla”, señaló el fiscal.

En enero de 2022, el exalcalde Luis Revilla se declaró en la clandestinidad, a tiempo de denunciar una persecución política en su contra. Desde entonces no se tiene certeza de su paradero.

El fiscal Choque recordó que Revilla se encuentra imputado por los delitos de uso Indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En este proceso, la Fiscalía pide su detención preventiva en el penal de San Pedro.

Indicó que hasta ahora no se fijó fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares, por lo que se presentó por segunda vez un memorial para que se señale.

Hasta el momento, las investigaciones de la Fiscalía lograron establecer que cada bus tendría un costo real de $us 60.480, pero el municipio de La Paz habría pagado $us 153.099, con un presunto sobreprecio de $us 92.619 por cada vehículo adquirido a la empresa Fabros Motors S.R.L. Se presume que hubo un sobreprecio total de cerca de Bs 26.722.157.

Choque indicó que tres personas ya fueron imputadas dentro de este proceso y los mismos se encuentran con detención domiciliaria.