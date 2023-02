Activistas: Arce se da un “balazo político” con la teoría del golpe

Alertan que estabilidad económica puede ser la “kriptonita” contra Arce. Una activista cree que “al darle cuerda” a la teoría del golpe en 2019, Arce se perjudica.

Fuente: paginasiete.bo

El presidente Luis Arce “se da un balazo” político al sostener la teoría del “golpe de Estado”, que beneficia al expresidente Evo Morales, pero además pone en entredicho su legitimidad y legalidad, opinan activistas y políticos. Alertan que la fragilidad económica del país, que es la mayor credencial del mandatario, puede convertirse en su mayor debilidad.

“El gobierno de Luis Arce está en riesgo por el ataque sistemático y permanente de Evo Morales y Arce al darle cuerda a esa mentira del golpe (de Estado), lo único que está haciendo es darle legitimidad a Morales y mayor impulso. Es decir, Luis Arce se está dando un balazo en el pie”, asegura a Página Siete Lizeth Beramendi, representante departamental del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Cochabamba.

Desde que asumió, Arce calificó de “gobierno de facto” y “golpista” al mandato de Jeanine Añez, en la misma línea que Morales. La exmandataria fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de cárcel por el caso golpe II, mientras el Gobierno a través de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia pretenden activar otros procesos por los casos Senkata y Sacaba.

Jairo Guiteras, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), afirma que el “más perjudicado con el falso discurso del ‘golpe de Estado’ es Luis Arce, porque él fue electo producto de una ley que convocó a elecciones y que fue promulgada por una Asamblea Legislativa en la que el MAS tenía dos tercios”.

Por ello, el asambleísta insiste en que si Añez “fue presidenta de facto, las elecciones carecen de legitimidad y, por lo tanto, el presidente Arce también carece de legitimidad”.

El 7 de febrero, la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa devolvió tres proposiciones acusatorias contra Añez, por “inexistencia de pruebas que respalden” que haya sido designada presidenta constitucional en 2019. La decisión puso en debate la legalidad de Arce, según constitucionalistas.

Mientras eso sucede, hace dos semanas, Evo Morales y Luis Arce comenzaron a lanzar mensajes preelectorales rumbo a las elecciones primarias de 2024, que definirán al candidato del MAS para 2025, aunque el diputado arcista Rolando Cuéllar anticipó que aplicarán el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que habilita a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca para postular a una reelección.

¿Una kriptonita contra Arce?

El 7 de febrero, el expresidente Jorge Quiroga afirmó que Bolivia está viviendo un momento angustiante porque “su economía está camino a una debacle”, producto de la “irresponsabilidad de 17 años de gobierno del MAS”.

El analista político Franklin Pareja comparó la fragilidad económica que vive el país, con la piedra “kriptonita”, que en los cómics debilita a Superman.

A su juicio, el factor económico puede ser el que debilite a Arce, que por varios años mostró en esa área sus mayores virtudes.

Pareja considera que para que Arce pueda consolidar una candidatura fuerte, tiene que mantener su principal credencial que es la estabilidad de la economía, que es su éxito en el imaginario popular. “Si no logra hacer eso, por mucho que haga todo lo que quiera en términos políticos va a tener grandes problemas y se va a erosionar en un tiempo récord”, advierte.

Por ello cree que “la kriptonita (debilidad) del MAS no es el tema político, no es un tema de la oposición, es la estabilidad económica”. Añade que Arce está consciente de que si no controla “la macroeconomía eficazmente, los negros nubarrones estarán cerca”.

El viernes, el Banco Central de Bolivia (BCB), reportó la caída de las reservas internacionales netas (RIN) a 3.538 millones de dólares y las divisas a 372 millones y aclaró que el stock que se tiene es estable y cubre tres meses de importaciones.