Ala «evista» dice que apoya a Arce: «No estamos en campañas, lo que estamos haciendo es trabajar»

Gualberto Arispe, del bloque radical del MAS, afirmó que no están en campaña con Evo Morales



El diputado del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gualberto Arispe negó que se encuentren en campaña preelectoral y aseguró que apoyan la gestión del presidente Luis Arce.

“Campañas, no estamos en campañas, lo que estamos haciendo es trabajar”, afirmó.

La pugna interna del MAS comenzó el 2021, entre “evistas” y “arcistas”; estos últimos impulsan abiertamente la reelección del jefe de Estado con el discurso de “renovación”.

Desde el bloque “evista”, hubo contradicciones sobre la postulación de Morales; sin embargo, el jueves, el líder masista también entró en carrera al mostrarse con la polera con el mensaje “presidente 2025-2030”.

La disputa entre ambos bandos se agudizó por la pugna interna para reconformar las jefaturas y directivas dentro del partido para el nuevo periodo legislativo 2022-2023.

En la pasada gestión legislativa, era muy evidente el predominio de los “evistas” en cargos jerárquicos dentro del partido en el Legislativo. Sin embargo, para esta nueva reestructuración, la disputa fue por la renovación y la democratización regional de los cargos, lo que disgustó a los leales de Evo Morales que provienen principalmente del Trópico de Cochabamba.

Ley del oro

Arispe también pidió al Gobierno dialogar con el sector minero para que conozcan a detalle la Ley del Oro.

“(Dicen) los leales a Evo, los radicales que nos denominan estuviéramos en contra la ley, queremos decir de forma clara y textual, si nuestro Gobierno Nacional ha consensuado no hay ninguna observación a este proyecto de ley tenga por seguro que nosotros estaremos al lado de nuestros hermanos mineros, pero sin no hay consensos no hay acuerdos, también queremos evitar problemas y próximas movilizaciones a nuestro presidente Luis Arce Catacora”, dijo.

Recordó que si hay consenso con el sector minera les dará todo su apoyo debido a que ellos serán los beneficiarios.

“Nosotros queremos decir y llamar, si todavía hay un sector que este en desacuerdo o tenga alguna observación entonces nuestro Gobierno tiene que convocar a sentarse con ellos para que puedan explicar todos los alcances de este proyecto de ley”, remarcó.