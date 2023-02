Alcaldesa Copa hace cambios en su gabinete municipal denunciando corrupción

Unitel

“No podemos decepcionar esa apuesta que han hecho por nosotros”. Un remezón golpea a la Alcaldía de El Alto a casi dos años de gestión. Este jueves, en medio de denuncias de corrupción, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, cambió a cinco de 14 subalcaldes y tres de 10 secretarios tras cuestionar intentos de “desestabilización” y el papel de “algunos funcionarios”.

En un acto que se llevó a cabo en la Casa Municipal Jach’a Uta con la participación de sectores sociales, gremiales, transportistas y juntas vecinales, la alcaldesa posesionó a su tercer gabinete.

“¿Saben que nos hace daño?”, cuestionó la alcaldesa y respondió: “La corrupción”.

“Hay gente que se atribuye a nombre mío o de gente muy cercana a mí (para) hacer sus ‘matufiadas’. Denúncienlos, porque yo no he apadrinado a nadie, aquí nadie por favores de nadie, aquí no van a hacer lo que nos da la gana”, señaló la autoridad edil.

Denuncias

A fines de 2022, la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilma Alanoca entregó documentación a la Fiscalía de La Paz sobre un presunto negociado en la adjudicación de obras en una de las subalcaldías de esa urbe.

Su colega del mismo frente Fabiola Furuya también sumó observaciones de ese tipo.

“Fiscalicen, por qué se callan, por qué dejan que nos ofendan, por qué dejan que haya ese tipo de cosas, esa corrupción interna”, señaló Copa.

En ese marco, aseguró que “desde afuera están mandando señales para desestabilizarnos”.

Nuevas autoridades

Cerca de las 09.00 juraron al cargo de subalcaldes Jesús Peñafiel, del Distrito 3; Eloy Mamani Cahuaya, del Distrito 5; Genaro Alejo Huallpa, del Distrito 7. También René Colque Paredes, del Distrito 12 y Freddy Mamani Villca, quien ahora dirige la Subalcadía del Distrito 14.

Los ratificados en sus cargos son el secretario de Gestión Institucional, Rury Balladares; Administración y Finanzas, Carlos Marca; Salud, Saúl Calderón; en tanto, en Desarrollo Económico está Bernaldo Huanca; Desarrollo Humano y Social Integral, Edgar Añahuaya; y Agua, Saneamiento y Gestión Ambiental, Gabriel Pari.

Al cierre de su discurso, Copa urgió a los nuevos subalcaldes fiscalizar de mejor manera a su personal; a los vecinos y organizaciones sociales, fiscalizar la administración pública y similar mensaje dio a tres nuevos secretarios: Ernesto Machicao, Nayda Veizaga y Reynaldo Cusi.