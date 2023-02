Añez llama «cobardes» a Arce, Lima y Evo por investigación de la Fiscalía en contra de su hija

Mientras que Ribera aseguró que no tiene nada que esconder y agregó que el proceso es para amedrentar y torturar su progenitora.

Fuente: ANF

La expresidenta Jeanine Añez se refirió a la investigación que impulsa la Fiscalía en contra de su hija Carolina Ribera por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas y tildó de “poco hombres” y “cobardes” al presidente Luis Arce, al ministro Iván Lima y al exmandatario Evo Morales. Ribera aseguró que no tiene nada que esconder y que no teme a que la indaguen.

Añez, a través de su cuenta de Twitter, lamentó que el Gobierno procese a su hija por defenderla.

“La persecución política, fiscal y judicial es contra mí. Su venganza es contra mí (…) Denuncio ante la comunidad internacional esta nueva aberración”, protestó en la red social.

Mientras que Ribera aseguró que no tiene nada que esconder y agregó que el proceso es para amedrentar y torturar su progenitora que se encuentra privada de libertad en la cárcel de Miraflores, en La Paz.

“Me persiguen por defender a mi madre, esta es la nueva forma de torturar a Jeanine Añez, persiguiendo a su hija y lo van hacer con todos los perseguidos políticos. No me van a callar y seguiré denunciando todos sus abusos y buscando justicia para todos los presos políticos en el país. Quieren amedrentarme y no lo van a conseguir, en lugar de perseguir a narcotraficantes y delincuentes, inventan procesos en contra mía que lo único que hago es defender a mi madre. Repliquen la persecución que existen en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, agregó.

Denunció que se trata de un plan de persecución de parte del presidente Luis Arce por reclamar por “los vejámenes que comete en contra de los presos políticos”.

“Hago lo cualquier hija haría por su madre, defenderla hasta obtener su libertad y un juicio justo que es lo que corresponde. Esta es una lucha contra del aparato estatal, un aparato abusivo y contra una dictadura cada vez más consolidada y una justicia secuestrada por el MAS y por jueces y fiscales que se prestan para estos abusos, investiguen que no tengo nada que esconder”, afirmó.

“Denuncio que ahora a mí también me quieren procesar, ordenando a 32 entidades a que me investiguen”, advirtió.

En septiembre del 2022, la Fiscalía pidió a la Policía investigar a Ribera y a Natalia Teresa Ibáñez Vaca, prima del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, información que fue revelada la mañana de este martes.

Además, la Fiscalía solicitó a 32 entidades informes sobre las actividades de Ribera, entre los requerimientos se pide rastrear el registro de llamadas, de viajes, de inmuebles y, además, pide congelar sus cuentas bancarias.