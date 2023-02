Argentina, 1985 arrancó con el pie derecho la etapa europea de la temporada de premios internacionales al llevarse el Premio Goya otorgado por la Academia de Cine de España al Mejor Film Iberoamericano. Tal como se preveía, la película centrada en el Juicio a las Juntas Militares se impuso en la gala de este sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. Fue, sin embargo, una fiesta con pocos festejos entre los ganadores, quienes en su mayoría subieron al escenario con palabras de agradecimiento hacia el gran cineasta español Carlos Saura, fallecido este viernes a los 91 años, un día antes de recibir el Goya de Honor que le estaba reservado y que terminó en manos de sus familiares directos.

“Es una historia muy argentina vista por diferentes públicos que pasan por situaciones muy particulares, diferentes y parecidas a la vez, que dejan las mismas heridas que nos hermanan a todos. La única manera de luchar contra eso es con justicia”, dijo el actor Peter Lanzani al momento de agradecer el reconocimiento en una categoría en la que Argentina, 1985 competió contra Noche de fuego, de la mexicana de origen salvadoreño Tatiana Huezo; La jauría, del colombiano Andrés Ramírez Pulido; Utama, del boliviano Alejandro Loayza Grisi, y 1976, de la chilena Manuela Martelli.

Peter Lanzani agradece el premio

Nadie se sorprendió por la nueva estatuilla. La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín (ausentes en España porque siguen promocionando la película en Hollywood) había llegado a la gala como amplia favorita por varios motivos. El primero era el gran protagonismo que ha tenido a la hora de los premios desde su estreno en el Festival de Venecia, con el Premio del Público en el de San Sebastián, un triunfo como Mejor Film de habla no inglesa en los Globos de Oro y nominaciones para la categoría internacional de los BAFTA y el Oscar como antecedentes más destacados.

El segundo, la amplia aceptación de las producciones argentinas entre los académicos españoles. Así lo demuestra que de las 37 estatuillas de la categoría Mejor Film Iberoamericano otorgadas entre 1987 y 2023, 19 hayan cruzado el Atlántico. Las ganadoras fueron: La película del rey (1987); Un lugar en el mundo (1993), Gatica, el Mono (1994), Sol de otoño (1997), Cenizas del paraíso (1998), El faro (1999), Plata quemada (2001), La fuga (2002), Historias mínimas (2004), Iluminados por el fuego (2006), Las manos (2007), XXY (2008), El secreto de sus ojos (2010), Un cuento chino (2012), Relatos salvajes (2015), El clan (2016), El ciudadano ilustre (2017), La odisea de los giles (2020), y ahora Argentina, 1985.

El tercero tiene nombre y apellido: Ricardo Darín, de enorme popularidad en España. No es casual que ocho de estas 19 películas lo tuvieran en el plantel actoral: El faro, La fuga, XXY, El secreto de sus ojos, Un cuento chino, Relatos salvajes, La odisea de los giles y Argentina, 1985.

Cómo sigue la temporada de premios

Si bien la jornada estelar será el domingo 12 de marzo, cuando se realice la 95º ceremonia de la Academia de Hollywood, hay otras fechas de relevancia para Argentina, 1985 en su carrera rumbo al tercer Oscar para una producción nacional. Este lunes, por ejemplo, se realizará en Los Angeles el almuerzo de nominados, mientras que el próximo domingo la British Academy of Film and Television Arts llevará adelante la 76º edición de los Bafta, en la que competirá en el rubro Mejor Film en Habla no inglesa junto a la austríaca Corsage, la coreana Decision to Leave, la irlandesa The Quiet Girl y Sin novedad en el frente, la producción alemana de Netflix que asoma como el gran cuco de la película de Mitre.

La carrera continuará el viernes 3 de marzo con la 27º entrega de los Satellite Awards, organizados por la International Press Academy (IPA), donde está la categoría Mejor Film Internacional con Decision To Leave, la belga Close, la mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, la danesa Holy Spider, la noruega War Sailor, la austríaca Corsage y la irlandesa The Quiet Girl. Lo que pueda ocurrir allí es clave de cara al Oscar, en tanto el periodo de votación final de los académicos para definir los ganadores será entre el 2 y el 7 de marzo, es decir, con todos los resultados previos ya definidos. No es descabellado pensar que una buena performance en los Satellite y los BAFTA pueda inclinar la balanza interna de algún votante indeciso hacia la producción nacional.

El adiós a un grande

Como escribió Jorge Valdano al referirse a Maradona durante el Mundial de Qatar, Carlos Saura fue el “ausente más presente” de la ceremonia. El director de La caza, Ana y los lobos, La prima Angélica, Cría cuervos, Elisa, vida mía y Bodas de sangre, entre otra cincuentena de títulos realizados a lo largo de más de 60 años, iba a recibir el Goya de Honor de esta edición. Pero lo que hasta 48 horas iba a ser un reconocimiento a la trayectoria de uno de los “padres del cine español”, como señaló la presentadora y actriz Clara Lago, mutó en duelo colectivo tras su muerte, ocurrida el viernes a sus 91 años. Es así que la gala comenzó con un homenaje que tuvo al cantante Manuel Carrasco entonando los versos de «Cantares», de Joan Manuel Serrat, a la actriz Carmen Maura recordando su experiencia durante el rodaje de ¡Ay, Carmela! (1990), y a dos de sus seis hijos y su compañera Eulalia Ramón recibiendo la estatuilla y leyendo la carta de agradecimiento de Saura.

El texto, desde ya, adquirió un sentido testamentario, como si fueran las palabras de alguien que sabe que se va. “Pude rodar más de cincuenta películas, he traspasado los límites que me propuse joven, he tenido hijos, nietos y una bisnieta. Por todo ello me siento muy afortunado. Muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo en ese trabajo maravilloso que es hacer una película. Y especialmente a mis actrices y actores favoritos, algunos de los cuales ya no están. Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directores de hoy. Me veo a mi mismo reflejado como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz”, escribió días antes de su muerte.