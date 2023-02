Astorga a Ajpi: Vaya a terapia, cómo va a decir que los asaltos son señal de buena economía

El diputado por CC agregó que el líder del MAS, Evo Morales, y sus parlamentarios, necesitan terapia.

Fuente: ANF

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga, sostuvo este viernes que no solamente el líder, el Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales, necesita terapia, sino también sus parlamentarios porque cómo es posible que diga los asaltos demuestran que la economía en el país está bien.

“Lo real es que la inseguridad ciudadana está incrementando en el país. El MAS no sé en qué planeta vive, realizan este tipo de declaraciones incoherentes. No solamente Evo Morales necesita terapia, también necesitan sus parlamentarios”, declaró Astorga a la ANF.

Al menos ocho sujetos atracaron una casa de cambios en la zona de Río Seco en El Alto. El Comandante de la Policía Boliviana, general Orlando Ponce, informó ayer que los atracadores de la casa de cambios se llevaron unos Bs 200 mil, durante el asalto armado que protagonizaron en horas de la tarde.

Para el senador del MAS, Félix Ajpi, los robos por encima de Bs 10.000 son un indicador de que la economía está mejor, a diferencia de la “delincuencia ordinaria” que, según él, se da por pobreza.

“La delincuencia económica de estos asaltos es cuando hay economía en movimiento. Otra cosa es la delincuencia casera, donde están quitando sombreros, esa delincuencia muy ordinaria, y eso es por la pobreza. Pero cuando hay este tipo de asaltos, que están llevando más de 10 mil bolivianos, significa que nuestra economía está mejor y entonces la vigilancia y la seguridad ciudadana tienen que ser en esa proporción”, aseguró Ajpi esta mañana.

Astorga calificó esas declaraciones como trasnochadas porque no refleja la realidad de lo que sucede en el país. Más bien todo lo contrario, la economía está mal.

“Me parecen apreciaciones trasnochadas como siempre de la gente del MAS, acá lo claro está que el régimen de Luis Arce no está luchando de manera frontal contra la inseguridad ciudadana, está permitiendo que los delincuentes armados atraquen a plena luz del día”, argumentó.

La senadora de la facción renovadora del MAS

, Virginia Velasco, no cree que los atracos demuestren que la economía está bien el país, pero lo cierto es que el incremento de las construcciones revela que hay circulación de la economía en el país.

“La ciudadanía de a pie dice que la economía está bien, yo vivo en la ciudad de El Alto, en la ciudad de El Alto en 2019 y 2020 estaban paralizadas las construcciones de las casas, pero ahora se ha empezado a construir las casas ¿Eso qué significa?, que hay movimiento económico”, indicó.

El senador del MAS Leonardo Loza pide al ministerio de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aplicar toda la fuerza coercitiva para reforzar la seguridad en el país, pero cuestionó que hasta el momento no se haya entregado un helicóptero para El Alto para el tema de la seguridad ciudadana.

“Creo que para El Alto inclusive tenían que comprar un helicóptero, yo me acuerdo. No sé si ese helicóptero está sobrevolando la ciudad de El Alto, a veces mentir al pueblo no es bueno, engañar al pueblo no es bueno, manipular al pueblo no es bueno, lamento las cosas que está ocurriendo en El Alto”, declaró.