Atracan y roban vehículo a chofer, que usa una aplicación para trabajar como taxista

Eran cerca de las 22:30 del sábado, relató el taxista, cuando recibió un mensaje a través de una aplicación en el que se pedía ‘una carrera’ desde la Pampa de la Isla hasta el Plan 3.000. La víctima aceptó realizar el viaje y fue en busca de quienes terminaron siendo delincuentes y que estaban esperándolo en las puertas de un boliche.

“Cuando llegamos, uno de los que estaba sentado en el asiento de atrás me puso una cuerda en el cuello, el otro me amenazó con un cuchillo y lo colocó en mi estómago; el que estaba a mi lado, adelante, es el que me golpeaba”, relató el hombre que identifica a sus atracadores como personas entre los 25 y 30 años de edad.

La Policía inició las investigaciones para identificar a los asaltantes por lo que comenzaron a colectar imágenes de cámaras de seguridad que podrían haber captado a los sospechosos para así dar con su paradero.