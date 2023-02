Bancada de pueblos indígenas pedirá destitución de funcionarios del TED por interferir en designación de asambleístas

Urañavi sostuvo que la asamblea de los interculturales finalmente no se instaló. Estarán pendientes de velar por la continuidad de los legisladores electos. “Se trata del noveno intento de revocar al asambleísta Wilson Cortez”, agregó.

“El MAS no solo utiliza el Órgano Electoral para tomar represalias, por el hecho de que estos pueblos indígenas no le dieron el voto para que asuman la presidencia de la ALD, no es la primera vez que llevan adelante estos intentos de revocatoria de mandatos”, cuestionó.