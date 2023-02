Benzema, Messi y Mbappé, finalistas al Premio The Best 2022

Yno hubo sorpresas en los nominados al The Best. Tras conocer el pasado mes de enero a los 14 jugadores que se disputarían el título a mejor jugador de 2022, la FIFA ha anunciado los tres finalistas: Karim Benzema, Leo Messi y Kylian Mbappé.

Fuente: https://www.marca.com

La terna final de candidatos no levanta polémicas. Con la Champions y el Mundial como principales competiciones a tener en cuenta, Benzema y Mbappé buscarán su primer trofeo The Best, mientras que Messi opta a ganar el segundo tras el logrado en 2019.

Benzema puede culminar su año de ensueño

Karim Benzema vuelve a buscar un premio individual después de lograr el premio UEFA a mejor jugador de la temporada pasada y tras coronarse el mes de octubre en París con la conquista de su primer Balón de Oro.

Benzema, con la Champions y la Supercopa de Europa. CHEMA REY MARCA

En un 2022 donde el delantero del Real Madrid ha llevado a su equipo a ganar la Liga y la Champions (máximo goleador y mejor jugador en ambas), su final de año le resta opciones de cara a lograr su primer The Best, puesto que su lesión en el cuádriceps le privó de disputar el Mundial de Qatar.

Messi es el gran favorito

Sin lugar a duda, el 2022 será recordado como el año de Leo Messi. El argentino, tras numerosos intentos fallidos, logró en Qatar su ansiado Mundial, coronándose para muchos como ‘el mejor de la historia’.

Messi besa la Copa del Mundo.

Ahora, el jugador del PSG tiene ante sí la oportunidad de llevarse su segundo The Best, pues ya se impuso a Van Dijk y Cristiano Ronaldo para ganarlo en el año 2019.

Primera nominación para Mbappé

Resulta llamativo que esta edición sea la primera vez en la que Kylian Mbappé está en la terna final. El francés aún no ha ganado ningún premio individual de prestigio y este The Best podría ser el broche final a un 2022 que ha mostrado la versión más determinante del atacante parisino.

Mbappé celebra durante el Mundial de Qatar.

Máximo goleador de la Ligue 1 y mejor jugador del PSG la temporada pasada, Mbappé no pudo levantar en 2022 su segundo Mundial tras firmar un campeonato de leyenda, recibiendo la Bota de Oro, el Balón de Plata y anotando un histórico hat-trick en la final.

El próximo lunes 27 de febrero se dará a conocer el ganador en una gala donde también se premiará al mejor entrenador, mejor portero y mejor once del año, entre muchos otros galardones.