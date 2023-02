Bloqueos de mil esquinas y marchas en todo el país: maestros y padres van contra la currícula escolar

Álvarez reiteró que esos cambios no son apropiados, porque para la incorporación de esos temas se debería contar con más horas de trabajo, además tener maestros especializados y garantizar material e infraestructura, por lo que sé “necesariamente se requiere mayor presupuesto para Educación. Sin embargo, el presupuesto es el mismo y lamentablemente los profesores no son especialistas en esos temas”.

El dirigente del magisterio de La Paz, José Luis Álvarez, indicó que también se realizará “un bloqueo de las mil esquinas”, ya que contarán con el apoyo de padres de familia. “Los padres de familia de diferentes unidades educativas han indicado que sumarán a la movilización porque no están de acuerdo con la nueva malla curricular”, afirmó el dirigente.

“Nosotros no estamos en contra de la actualización y de que se mejore la educación, pero ¿cómo quieren hacerlo si no hay más presupuesto? Cómo quieren que un maestro de primaria que no sabe aymara e inglés enseñe esos temas, aunque se capacite será complicado, esos idiomas son diferentes en escritura y pronunciación”, dijo Álvarez.

Aseguró que pese al esfuerzo que haga el Gobierno por capacitar a los maestros, eso no es suficiente, ya que “una capacitación de ocho horas no los hará expertos”.

Con él coincidió Salazar, quien resaltó que por eso se inician estas movilizaciones. “En Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando la movilización será por la tarde”, dijo y el resto lo harán en función de las características de las movilizaciones.