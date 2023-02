Calvo habla de elecciones cívicas: “Hay intereses políticos que quieren deshacer la institucionalidad del Comité pro Santa Cruz”

Si bien no los mencionó con nombre y apellido, durante la entrevista Rómulo Calvo cuestionó las denuncias realizadas por Vargas y Santistevan. Para él, hechos como estos solo buscan dañar la institucionalidad del Comité Pro Santa Cruz, que -en su criterio- fue y es la mayor fortaleza que tiene la institucionalidad cruceña.

“Por presión de gente que de verdad no tiene conocimiento y está enmarcada políticament e quieren obligar a que se hagan cosas que no están en la normativa . El éxito del Comité es habernos mantenidos en esta forma; siempre enmarcados en nuestras normativas y estatutos”, señaló el líder cívico .

También cuestionó a las personas que apoyan a Vargas. Dijo que solo basta con verlos para ser qué tipo de intereses tienen en el Comité. “Acá no se discrimina a nadie, no hay eso de que porque soy negro o yesca me inhabilitan. Acá no se habilitan porque no cumplen los Estatutos”, expresó.