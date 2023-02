César Farías revela que rechazó contactos para dirigir a Ecuador

Fuente: Unitel

El exseleccionador de Venezuela y Bolivia, César Farías, ha reconocido el acercamiento fallido de tres empresarios que intentaron llevarlo a la selección de Ecuador, que hasta este jueves continúa sin entrenador y en medio de un desencuentro con el argentino Gustavo Alfaro.

“Tres empresarios del fútbol me llamaron para decirme que vaya a la selección ecuatoriana. Les dije que muchas gracias, porque no creo que esos son los caminos” para llegar a una selección, indicó Farías, que actualmente dirige al Aucas, con el que quedó campeón de la liga de Ecuador la pasada temporada.

Farías, que recientemente fue premiado como el mejor técnico de 2022 de la Liga Pro de Ecuador, insistió “que ese no es el camino para recibir la propuesta de una selección, porque no voy a quedarle debiendo favores a nadie, para que después tenga que traer o poner a un jugador”.

“Yo no me manejo así y creo que las selecciones no se manejan así”, añadió Farías, mientras Ecuador sigue extendiendo el análisis de las opciones que se le han presentado para encontrar al sustituto de Alfaro, que clasificó y dirigió al equipo hasta la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Farías afirmó, durante la entrevista en el programa “Debate Fútbol” en un canal de televisión local, que tampoco se va a ir del Aucas.

Además de Farías, el argentino Ricardo Gareca, exseleccionador de Perú, también ha reconocido contactos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para hacerse cargo de la Tricolor.

Además, siguen apareciendo en medios otros nombres como el argentino Sebastián Beccacece y del uruguayo Guillermo Almada, en medio del silencio absoluto desde la FEF, que preside Francisco Egas.

Entretanto, el entorno de Alfaro ha señalado que recurrirá al asesoramiento legal para cobrarle a la FEF valores pendientes con cifras millonarias, que incluirían sueldos atrasados y premios por la clasificación al Mundial de Qatar 2022.