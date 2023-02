Ciudadanos le recordaron a Evo Morales que hace siete años perdió el referéndum por la reelección

Diversas plataformas ciudadanas y población autoconvocada, se reunieron este martes en varios puntos de la capital cruceña para recordar la fecha. En El Cristo protagonizaron un mitin.

Marcelo Suarez Ramirez

“Hace siete años, Bolivia dijo no a una reelección y, lamentablemente, pese a eso, no nos hicieron caso y siguieron. Y aún en las elecciones hicieron fraude. Estamos para demostrarle a todo el poder que no estamos con los brazos abajo, estamos firmes y no nos vamos a rendir hasta que salgan todos los presos políticos”, expresó Felipe Landívar, integrante de una de las plataformas.