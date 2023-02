Cocalera Rosalba Vargas dice que Adepcoca los canjeó para evitar más persecución

El secretario de Hacienda de Adepcoca dijo que algunos dirigentes se dejan llevar por “suposiciones” y que están mal informados porque las ordenes de aprehensión están vigentes

Rosalba Vargas. Foto: El Bunker.

La Paz.- Sin mencionar nombres, la exdirigenta cocalera Rosalba Vargas denunció que los integrantes del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fueron “canjeados” a cambio de que cesen las órdenes de aprehensión para los representantes. El secretario de Hacienda de la actual dirigencia, Erlin Pari, negó esa acusación y exigió que la dirigente presente pruebas.

“Vamos a interrogarlos bien, pero de que ha habido reuniones, ha habido (entre los dirigentes y el Gobierno). La gente no habla de loco, tienen tal vez temor a los mandamientos de aprehensión, por eso no dicen nada. Cuando yo estaba en la dirigencia estaban por querer canjear, yo les dije ‘déjenme la dirección del Comité’, por qué no iba a dejar canjear, yo no me iba a arrodillar nunca”, sostuvo la dirigente cocalera a la ANF.

El secretario de Hacienda de Adepcoca dijo que algunos dirigentes se dejan llevar por “suposiciones” y que están mal informados porque las ordenes de aprehensión contra los productores de coca por parte de la Fiscalía están vigentes. Además, pidió que Vargas presente pruebas para sostener su afirmación.

“Yo creo que ella tiene aclarar y presentar pruebas, han indicado que estaríamos posiblemente pactando con el Gobierno, cosa que es falso. Algunos compañeros que no tienen nada que ver con Adepcoca, (a ellos) pedirles que sean más cautos, tengan las pruebas para verter esas opiniones que son infundadas”, indicó Pari a este medio de comunicación.

El 8 de septiembre, una marcha de cocaleros que llegó desde los Yungas la ciudad de La Paz para exigir el cierre del mercado ilegal de coca que promueve el dirigente afín al partido de gobierno Arnold Alanes. Al pasar por el establecimiento fuera de norma, los manifestantes fueron atacados con bombas molotov y eso provocó que los marchistas ingresen y quemen parte del establecimiento cuestionado.

Desde entonces se desató una cacería de dirigentes de Adepcoca, el primer aprehendido fue su ejecutivo Freddy Machicado. Las autoridades buscaban a medio centenar de dirigentes.

Pero al final, “para evitar esa persecución, el presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza, y yo fuimos entregados a la Policía”, aseguró Vargas.

El 22 de septiembre, dos semanas después de los sucesos, César Apaza fue aprehendido en un violento operativo policial. En ese entonces se denunció la existencia de “soplones” dentro de Adepcoca que informaban dónde estaban los buscados. Una semana después fracasó otro operativo de captura a Vargas, quien logró escapar de la Policía. Finalmente, el 11 de octubre de 2022, Rosalba Vargas fue aprehendida.

“Yo estoy aquí (detenida), pero ahí están los cobardes, que les gusta canjear, rogarse o humillarse. Lavan la cara a cualquier autoridad, siempre existen esos. Entonces, esa clase de malos dirigentes hay, yo puedo decirles que son dirigentes vende patrias, donde sea voy a declarar, porque realmente se ha visto en este tiempo que ha habido acercamientos con el Gobierno; en su momento también se los vamos a decir”, aseveró la cocalera.

Vargas recordó la situación en la que se encuentra su compañero de lucha César Apaza, postrado en el hospital y enmanillado a su camilla. Aseguró que eso es culpa de malos dirigentes que negociaron con el Gobierno.

“Decirle a César: adelante, tú puedes, eres joven, te vas a recuperar de toda esta enfermedad y toda la maldad que te están haciendo”, dijo.

