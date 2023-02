Cochabamba sueña con un quinto club para la División Profesional de 2024

Gabriel Caero Rodríguez

La Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) presentó ayer el torneo interprovincial departamental, evento que arrancará mañana y del cual saldrá el cuarto representante valluno en la Copa Simón Bolívar 2023. La idea es sumar un quinto club en la División Profesional 2024.

“Estamos muy orgullosos de organizar este torneo, porque uno de nuestros representantes (Universitario de) Vinto es el cuarto en la División Profesional. Esperamos llevar un quinto este año”, aseguró Doris Torrico, vicepresidenta de la AFC.

Con el cotejo Capinota vs. Real América Municipal Quillacollo (15:00), a jugarse en Quillacollo por el grupo A, el torneo arrancará formalmente mañana. El domingo se medirán Real Trópico vs. Atlético Ivirgarzama (16:00, en Ivirgarzama, por el grupo A);Real Mizque vs. Juventud Celeste (14:00) y Aiquiles vs. Dunatos de Cliza (16:00), ambos en Aiquile por la serie B.

Tendrán descanso Deportivo Amanecer (grupo A) y Cercado FC (serie B).

La fase de grupos se jugará a una sola rueda, cuartos de final (ida y vuelta), semifinales y final a un solo cotejo en Cercado.

“Al representante cochabambino siempre apoyaremos en tema logístico y material como en todos los torneos que se juegan”, acotó Pablo Zambrana, titular de la AFC.