Colocan a Ancelotti en Brasil y la CBF lo desmiente

“La situación es sencilla, tengo contrato hasta 2024″. ESPN Brasil informaba hoy del ‘sí’ de Carlo Ancelotti a una oferta para dirigir a la selección brasileña, algo ante lo que Carletto se mostraba así de claro tanto públicamente, como al ser consultado posteriormente por este periódico. El citado medio indicaba que el técnico se uniría a Brasil al final de la presente temporada, a pesar del contrato en vigor con el Real Madrid, hasta 2026. Concretamente, hasta la finalización del Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Información que, como mencionábamos, ha sido negada a AS y ante la cual ha salido al paso la propia CBF para negar también la mayor. “La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informa que la noticia divulgada el viernes (10/02) de que el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, es el nuevo técnico de la Selección Brasileña no es correcta. El Presidente Ednaldo Rodrigues mantiene las declaraciones realizadas el miércoles, tras el sorteo de los partidos de la Copa de Brasil. En la ocasión, el dirigente descartó especulaciones, dijo que el asunto se trata de forma transparente y que el entrenador elegido se anunciará en el momento oportuno”, recoge el comunicado oficial

Ancelotti está centrado en el presente, ajeno a todo ruido que pueda aparecer desde el exterior, en busca del que sería el segundo título de la temporada con el Madrid: la final de mañana del Mundial de Clubes contra el Al Hilal (20:00 horas). No es la primera vez que el runrún aparece. En el ocaso de 2022, el de Reggiolo fue preguntado en rueda de prensa acerca de la posibilidad de suceder a Tite al frente de Brasil. Cuestión ante la cual agradeció el potencial interés, pero se reafirmó en que en sus planes no estaba abandonar el Real Madrid. De manera que desde la CBF tendrán que seguir buscando relevo en el banquillo de la Seleçao.

Ciaschini: “¿Brasil? Vería bien a Ancelotti en la Roma…”

Ver a Ancelotti al mando de una selección es algo que sorprendería mucho a unos de sus históricos colaboradores, Giorgio Ciaschini, que, entrevistado por el canal ‘TvPlay’ en Twitch, analizó las noticias sobre el entrenador del Real Madrid: “Conociendo a Carlo, no creo que le guste gestionar a un equipo con el que no pueda trabajar en el día a día… A no ser que le permitan entrenar a Brasil y Madrid a la vez, pero no tengo noticias en este sentido”.

Al exsegundo de ‘Carletto’ le parece lógico que se víncule con la selección sudaméricana: “Brasil necesita un entrenador como Ancelotti y parece que está haciendo propuestas a técnicos de muy alto nivel. Es el perfil que buscan, pero creo que Carlo valoraría esa idea solo si se separara del Madrid”.

A Ciaschini, no obstante, le gustaría otro destino para Ancelotti, una vez finalizado su periplo madridista: “Vería bien a Mourinho en el banquillo de Brasil y a Ancelotti en el de la Roma. Ambos están haciendo un gran trabajo en sus actuales equipos”. El club giallorosso es uno de los antiguos amores de Carletto, que vistió su camiseta desde 1979 hasta 1987. Sacarle del Bernabéu, no obstante, no va a ser nada sencillo: “Hoy por hoy, entrenar al club blanco es lo más bonito que le pudo pasar. Está muy feliz allí”, zanjó Ciaschini.