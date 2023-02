Conflicto minero: Creen que empresario chileno está detrás de enfrentamientos en Mapiri

Un dirigente aseguró que el chileno busca apropiarse de un sector del río Merke para explotar el metal dorado.

Fuente: ANF

El secretario general de la Organización Territorial Boliviana (OTB) en Mapiri, Ruddy Salcedo, cree que un empresario chileno, que tiene gente trabajando en una minera en esa localidad, está detrás de los enfrentamientos que se registraron la noche del jueves en esa región.

Salcedo afirmó a la ANF que presuntamente el empresario financió a más de 40 personas de Caranavi para iniciar la pelea en cercanías del río Merke. Dijo que si bien el extranjero no vive en Mapiri tiene gente que trabaja en una parte de los terrenos de la minera La Deseada.

“Presumimos que a estas personas les ha contratado un empresario chileno llamado J. P., presumimos que él ha financiado a estos grupos que nos vinieron a atacar. (Él) hizo ese tipo de enfrentamientos”, dijo.

De acuerdo a los reportes, el conflicto se generó después de que los dueños de la empresa minera La Deseada entregaron cuadrículas mineras para que los comunarios trabajen en la explotación del oro, pero no llegaron a un consenso entre ellos para la administración de esas tierras.

Remarcó que por ser un sector minero mucha gente busca trabajar en el sector del río Merke y un grupo de jóvenes, que se hace llamar “los descendientes”, se asentaron cerca del río Merke con la intención de explotar oro sobre el arroyo Chiripico, pero comenzaron las provocaciones con dinamitas.

Por esa situación tensa, se convocó a una reunión de emergencia para aclarar sobre la distribución de cuadrillas. Sin embargo, no prosperó y terminaron enfrentados e incluso se reportó el uso de dinamitas y armas de fuego.

“Ayer (jueves) llegaron los jóvenes, supuestamente de Caranavi, contratados. Ellos estaban metiendo dinamita supuestamente por defender al pueblo y para evitar las peleas invitamos a la casa del pueblo de Mapiri y finalizamos la reunión, pero igual empezaron a pelear, a dinamitar estaban con armas de fuego y gracias a Dios no tenemos ninguna baja, ningún fallecido”, contó.

Dijo que hay varias personas heridas, entre ellas cinco de gravedad. Detalló que el empresario chileno hizo una solicitud para trabajar en el sector del río, pero fue negada, desde entones ejerce presión para explotar oro en el sector.

“En el lugar del enfrentamiento él hizo un pedido, pero no se le aprobó, no salió su gaceta, entonces él a presión con la gente que tiene quiere ingresar a trabajar por la fuerza. Como población no vamos a permitir que trabaje o toque el lugar, el pueblo es quien va a defender hasta el último”, reveló.

Actualmente, se está resguardando el sector del enfrentamiento, hay muchos vecinos de la población que están asentados en el lugar, también se espera la llegada de un contingente policial para hoy y puedan resguardar el sector.

“El pueblo está cuidando el lugar porque el empresario quiere apropiarse, adueñarse del sector río Merque de abajo (…) Los trabajos están paralizados en ese sector y la empresa que trabajaba ahí se retiró por temor, también hay temor de parte de la población, ellos piden llaman a la pacificación porque el pueblo está defendiendo un área que corresponde a la población”, remarcó.