Conmemoran el 21-F con una challa en La Paz y una concentración en el Cristo

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Fuente: El Deber

Decenas de personas realizaron este martes una challa simbólica en conmemoración de los siete años del referéndum del 21-F que le dijo NO a la reelección de Evo Morales. En la oportunidad, las plataformas y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) coincidieron en que la lucha continúa, tras la sentencia que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió en enero y que mantiene vigente la reelección indefinida como un derecho humano. La tarde de este martes habrá una concentración en el Cristo Redentor de la capital cruceña.

La expresidenta Jeanine Áñez advirtió, a través de sus redes sociales, que “a siete años del histórico 21-F, cuando Bolivia dijo no a la reelección indefinida, me enorgullezco de la gesta épica del pueblo boliviano que defendió la democracia y la CPE . Construir la Unidad, frente al proyecto totalitario a perpetuidad del MAS, es el camino de la libertad”.

Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, escribió que “Hace 7 años Bolivia le dijo NO a la pretensión de Evo Morales de eternizarse en el poder. Cinco años y medio después, la Corte Interamericano de Derechos Humanos también le dijo NO. Hoy, el país sigue diciendo NO. Ser tirano eterno NO es un DDHH interamericano.