Creemos denuncia golpe judicial a la Gobernación de Santa Cruz

Bazán: “Si el MAS logra dar un golpe de Estado a la Gobernación de Santa Cruz, cualquier autoridad electa está en peligro”

Fuente: Prensa Creemos

Ante la Acción de cumplimiento interpuesta por asambleístas del MAS , parlamentarios de Creemos denuncian que se pretende dar un golpe judicial a la Gobernación de Santa Cruz y a la voluntad popular de los cruceños.

El diputado, Erwin Bazán, afirmó que la Acción de cumplimiento presentada por el MAS, puede sentar un precedente nefasto para la democracia en Bolivia.

Mencionó que años atrás a través de la justicia se despojó del poder a autoridades que fueron electas por el voto popular como Leopoldo Fernández, Ernesto Suárez, entre otros.

“Hoy el MAS en esa misma línea de judialización de la política quiere volver a repetir la historia, quiere dar un golpe de Estado a la democracia, a una autoridad legítimamente electa por el voto popular utilizando al sistema judicial”, dijo.

Bazan, remarcó que el MAS pretende no solo dar un golpe al gobernador Luis Fernando Camacho, sino a la voluntad soberana de más del 55% de los cruceños que votaron y eligieron a la primera autoridad del departamento en las urnas.

“Este es un golpe a Santa Cruz y es parte lógicamente del plan del MAS, porque está frustrado y dolido de que hasta el día de hoy no puede tomar Santa Cruz, no puede desestabilizar Santa Cruz, porque el MAS nunca ha ganado una elección en Santa Cruz, porque el MAS no puede dominar Santa Cruz”, dijo Bazán.

El legislador sostuvo que el MAS tiene como objetivo dar un golpe judicial a la gobernación de Santa Cruz y seguíra buscando tomar instituciones. Además advirtió que si esta acción de cumplimiento se consumara sentaría un precedente nefasto para las autoridades electas por voto popular.