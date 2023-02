Cuéllar llama psicópatas a Evo y a Arce

El diputado del Movimiento Al Socialismo Rolando Cuéllar se refirió hoy a la denuncia de su colega Héctor Arce en contra del hijo del presidente Luis Arce, Marcelo Arce, y un presunto negociado en el tema del litio.

Habló de ética, lo tildó de “psicópata” a Evo y dijo que hasta ahora no existen denuncias formales por “falta de pruebas”.

“Todo lo que sale de Evo es veneno. Le digo a la vieja rosca, ahí está el Ministerio, ahí está la Contraloría. Hasta ahora no formalizan una denuncia penal, ¿por qué no lo hacen? Porque no tienen pruebas”, afirmó Cuélar.

Según el diputado, con la denuncia de Arce se ha roto el código de ética de no meterse con las familias y dijo que en ese caso, habría que investigar dónde trabajan Evaliz y Álvaro Morales, hijos del expresidente.

“Están tratando de desgastar a nuestro Presidente, se están metiendo con el hijo del Presidente. Entonces, investiguemos dónde está trabajando Evaliz, dónde está trabajando el hijo de Evo Morales. Nosotros tenemos ética, hay un código de ética en la política de no meterse con la familia, pero a los psicópatas de Evo y de Héctor Arce no les interesa, y para volver al Gobierno pueden destruir familias”, aseguró.

DENUNCIA

El diputado Héctor Arce sorprendió hace dos días con una denuncia contra Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce en donde dijo que existen indicios de que habría realizado negociados con empresas internacionales para la extracción del litio.

Al respecto, Morales intervino en la denuncia y dijo que lo único que se busca es cuidar al Gobierno y destapar cualquier acto de corrupción, además, mostró su apoyo hacia el diputado y le invitó a presentar la denuncia en las Seis Federaciones del Trópico.