El presidente Arce propone un día de minga en Santa Cruz.

El presidente del Estado, Luis Arce, anunció ayer la fumigación con drones para eliminar los criaderos de mosquitos transmisores del dengue en lugares donde es inaccesible el acceso por las inundaciones.

“Nos preocupa que en esta época de lluvias y en esta época en particular la salud (…), tenemos cinco drones fumigadores, vamos a fumigar por dron, para cuidar la producción que todavía no ha sido dañada y también para que no haya reproducción de estos insectos que pueden dañar la salud”, expresó el mandatario durante la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados por las inundaciones en la comunidad San Julián, en Santa Cruz.

Para reforzar la labor, Arce convocó a los alcaldes de San Julián y de Cuatro Cañadas a realizar una minga o limpieza de los repositorios del mosquito transmisor de la enfermedad.

“La misma propuesta le vamos a hacer al alcalde de Santa Cruz (Johnny Fernández), donde también el dengue está siendo un problema grande, hagamos un día de minga, hay que trabajar todos: Gobierno nacional, con la ciudadanía; hagamos un día de minga para que se resuelva este problema”, convocó el Presidente.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó que se realizará la coordinación con autoridades municipales de la capital cruceña para “llevar adelante este día de minga para que las autoridades y las familias cruceñas luchemos contra el dengue”.

Mientras que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, precisó que la fumigación se hará en cinco operativos.

CIFRAS.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Salud, los casos de dengue continúan en ascenso ya que en la víspera el número de enfermos llegó a 4.230 en siete de los nueve departamentos afectados.

La cifra en Santa Cruz alcanzó a 3.085, le sigue Beni con 656, Tarija 193, La Paz 122, Chuquisaca 102, Pando 31 y Cochabamba 41.

Para combatir el dengue en el departamento de Beni se activaron las brigadas “Escudos de defensa por la salud” contra el dengue y otras arbovirosis que se movilizarán en Trinidad y otros cinco municipios.

En estos operativos participan las Fuerzas Armadas, Gobernación de Beni y los municipios del departamento liderados por el Ministerio de Salud.

Las brigadas ejecutarán acciones de control integrado del vector Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, desde la eliminación de criaderos de mosquitos y brindar tratamiento médico.

Para la campaña se movilizarán más de 1.800 personas en Trinidad y contingentes similares en los municipios.

