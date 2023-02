Denuncian que los estudiantes van a tener un desayuno escolar ‘chuto’ (seco y sin la ración líquida) hasta marzo

“ La improvisación, la falta de gestión, tienen no tienen comparación con algo que haya pasado en este municipio; nunca antes se vio una cosa de estas”, cuestionó Saavedra, que preside la comisión de Educación del Concejo.

De similar opinión es la concejala Lola Terrazas, quien también forma parte de esa comisión, quien calificó como ineficiencia, negligencia e irresponsabilidad, que los estudiantes aún no cuenten con el desayuno escolar completo.

Por su parte, el director de Educación, Raúl Ascarrunz, anunció que las raciones líquidas comenzarán a entregarse a partir de la primera semana de marzo . Explicó que se iniciaron procesos de licitación en 2022 pero que, por el error de una de las empresas, que no subieron su documentación, se “tumbó todo el proceso”. Por ello tuvo que iniciarse nuevamente este 2023.

“La razón líquida se cayó porque el año pasado se inició el proceso de licitación; y en el momento cuando ya se había llevado a cabo el proceso, en el que las empresas ya tendrían que haber subido su documento al Sicoes, una de ellas -de líquido- no lo hizo; y, como formaron una sociedad accidental, se tumbó todo el proceso . Nosotros no lo podíamos seguir, porque si lo seguíamos éramos pasibles de responsabilidades por la función pública”, detalló.

Por otro lado, Ascarrunz indicó que no se puede esperar para entregar la ración sólida, y que el presupuesto no será ejecutado por los días que la ración líquida no fue entregada.