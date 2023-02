Desconocer el resultado del 21-F fue el peor error político de Morales, según analistas

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Fuente: El Deber

El “No” ganó con un total de 51,30% de los votos , mientras el “Sí” obtuvo el 48,70%. Fue el primer revés electoral que no recibió el MAS, sino Evo Morales en particular.

Tampoco cree que hubo fraude. “No hay como probarlo, no existió . Sí generó rabia de la gente que incluso antes apoyó a Evo, a la que no le gustó que se desconozca una votación, pese a la mínima diferencia”.

Para el analista Gregorio Lanza, “Morales no respetó el voto de la gente, con lo que eso de gobernar obedeciendo al pueblo, respeta a las mayorías se fue por un tubo. La primera elección que pierde no la acató. Luego, se ve obligado a montar el fraude para ganar las elecciones de 2019 . Es descubierto, renuncia y huye, eso genera la ruptura de la imagen del líder para el que patria o muerte fue solo un slogan”.

Paúl Coca no lo cree. “El 21-F representó el final de un ciclo, que Morales no quiso admitir, y forzó continuar en el poder. Dentro del MAS hay sectores que no lo quieren ni siquiera como líder nacional, por considerar que su momento ha terminado. Antes no lo criticaban, ha perdido peso político.