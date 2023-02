Diputado llama «matoncito» a Evo tras agresiones a dirigente que le quitó la silla

Choque denunció que, después de retirarle la silla Evo Morales durante la festividad de Qhonqhota, los seguidores del exmandatario lo agredieron a chicotazos, patadas y puñetes, mientras lo amenazaban de muerte.

Fuente: ANF

El diputado José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó las agresiones que sufrió el responsable de Culturas del municipio de Uncía, en el norte de Potosí, Martin Choque Condori, después de que arrojó la silla donde iba a sentarte el expresidente Evo Morales. El parlamentario llamó “matoncito” al líder de Movimiento Al Socialismo (MAS) y lo responsabilizó de la golpiza contra el dirigente.

Ormachea aseguró que Choque terminó inconsciente en el hospital después de la paliza que recibió por afines al MAS.

“A Evo Morales le parece divertido ser un matoncito y mandar a golpear al dirigente potosino que le quitó la silla. Terminó inconsciente y en el hospital después de la paliza que le dieron seguridades de Evo y sus seguidores”, cuestionó a través de sus redes sociales.

Choque denunció que, después de retirarle la silla Evo Morales durante la festividad de Qhonqhota, los seguidores del exmandatario lo agredieron a chicotazos, patadas y puñetes, mientras lo amenazaban de muerte.

“Me sonaron con chicote, perdí el control, me pagaron en el suelo, tengo el ojo derecho cerrado. Fueron la gente que acompaña a Evo Morales, me han pateado y me han botado del palco”, contó.