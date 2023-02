El Bayern planea una sanción histórica para Neuer

El capitán del Bayern buscó el diálogo con el técnico Julian Nagelsmann para poner punto y final a la guerra en el club que provocó su polémica entrevista. Bild dice que será multado.

Poco a poco vuelve a reinar la paz en el Allianz Arena. Una semana después de la polémica entrevista de Manuel Neuer en la criticó duramente al técnico Julian Nagelsmann y los mandamases muniqueses debido a la destitución de su íntimo amigo Toni Tapalovic como entrenador de porteros, el guardameta habría buscado el diálogo con el míster para tratar de resolver el conflicto.

Es lo que desvela el diario alemán Bild, que da por hecho que el asunto ha quedado zanjado aunque el club estaría meditando multarle con un sueldo mensual, lo que equivaldría a 1,6 millones de euros.

“Para mí fue un golpe, cuando ya estaba en el suelo. Sentí como si me arrancaran el corazón. Fue lo más brutal que he vivido en mi carrera. Y he vivido muchas cosas. Me he curtido. Pero lo que ha pasado ahora es de otro nivel. Todo el mundo en nuestro grupo de porteros se hizo pedazos. La gente se echó a llorar. Creo que eso lo dice todo. Los porteros somos un equipo dentro del equipo, pero Toni era popular entre toda la plantilla”, llegó a decir Neuer en la entrevista a Sueddeutsche Zeitung y The Athletic.