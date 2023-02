El drama de Apaza: abandonado, sin atención médica y ahora con embolia

Cossio manifestó que el personal del Hospital de Clínicas le explicó que el daño era irreversible y que si los estudios confirmaban el diagnóstico preliminar de la embolia, Apaza deberá someterse a un largo tratamiento de fisioterapia para recuperar parte de las funciones neuronales y motrices, terapia para la cual no se tienen las condiciones en las cárceles.

Videos de las cámaras de seguridad de la calle Arapata en la zona de Villa Fátima evidenciaron que, la madrugada del 22 de septiembre del año pasado, un grupo de civiles encapuchados, sin mostrar ninguna orden judicial y de forma violenta, secuestraron al dirigente en un minibús particular. Apaza denunció ante el juez del caso que los encapuchados resultaron ser policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y que éstos lo torturaron en esas oficinas en presencia de su director, el coronel Rolando Rojas.

“Esto es producto de todas las golpizas que le han dado a mi hermano y que no han querido reconocer. Ayer él no podía hablar, por eso le digo al ministro de Gobierno y a todo el Gobierno: Misión cumplida, ¿no? Eso es lo que querían lograr”, dijo entre lágrimas Miriam Apaza, hermana de César Apaza, dirigente de Adepcoca, internado en el Hospital de Clínicas luego de sufrir una embolia en el penal de Chonchocoro.

“La salud de mi hermano estaba en sus manos, ahora no sé cómo va a salir de esto. No puede hablar. Gracias, señor ministro (Eduardo del Castillo), por todo lo que le ha hecho a mi hermano”, dijo Miriam, en tono sarcástico, pero con la voz quebrada.

Sin embargo, la joven no se da por vencida y pidió “algo de humanidad” a todos los miembros del Gobierno, para que su hermano reciba la atención debida y pueda recuperarse completamente. Además, se dirigió a los pobladores de los Yungas y a los productores de coca para que no abandonen a su familiar, pues aseguró que él no fue detenido por luchar por un tema personal, sino por hacer respetar la ley en favor de Adepcoca.

Sobre el estado de salud de Apaza, el neurólogo Federico Fortún, del Hospital de Clínicas, explicó a Página Siete que en el caso de Apaza o de otras personas que no están encarceladas, no se puede prevenir este tipo de ataques, pero que tiene que ver con la atención oportuna de otras enfermedades de base. Pidió no especular con el diagnóstico de una embolia hasta que se confirmen los análisis correspondientes.