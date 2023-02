Emergencia por dengue: “Los errores de la clase política significan muerte de gente, niños sufriendo”, dice Schrupp

Este año Santa Cruz enfrenta una de las peores epidemias de dengue en los últimos 25 años. Esta enfermedad ya acabó con la vida de 25 personas solo en el departamento.

Ante ello, Schrupp denunció que las autoridades cruceñas no realizaron acciones de prevención a tiempo que logren frenar la epidemia.

“No queremos show político. Queremos que incorporen capacidad e inteligencia, vayan y pregunten al Cenetrop cómo hacerlo. No busquen soluciones mágicas”, sostuvo el analista días después de que la Alcaldía cruceña anunció una nueva minga que se realizará este sábado 25 de febrero.

El sábado 11 de febrero se realizó una minga en la capital cruceña, la primera acción que fue coordinada por los tres niveles de Gobierno, a tres meses del inicio de la epidemia. Aunque, desde la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra aseguraron que realizaron dos actividades similares en los distritos.

“¿A qué debemos la crisis sanitaria, de las peores en 25 años?. No puede ser que hayan hecho un buen trabajo. Si no entran en un show de decir que se hace, pero en realidad no se hace. ¿Pusieron larvicidas? en realidad volcaron frascos que a los dos días se volvieron a llevar”, sostuvo el analista.