En dos semanas, el BCB alcanza el 1,2% de su meta de comprar dólares al sector exportador

La iniciativa del ente emisor de comprar dólares a los empresarios otorgándoles un “tipo de cambio competitivo”, captó $us 12 millones de los $us 1.000 millones que tiene como objetivo.

Fuente: Unitel

A dos semanas de lanzada la iniciativa de comprar dólares al sector exportador privado a “un tipo de cambio competitivo” -Bs 6,95 por cada divisa estadounidense-, el Banco Central de Bolivia (BCB) captó $us 12 millones de los $us 1.000 millones que tiene como meta para reforzar las Reservas Internacionales, según el presidente del ente emisor, Edwin Rojas.

La cifra significa que el BCB alcanzó el 1,2% de su objetivo en un lapso de dos semanas, tras el cierre de transacciones con 10 empresas exportadoras y logró captar unos $us 12 millones, de acuerdo con el informe expuesto este viernes 24 de febrero.

“Hasta el día de ayer (jueves), hemos logrado captar un poco más de $us 12 millones y hay una cantidad interesante de empresas que han mostrado su interés”, afirmó Rojas en entrevista con la red de medios estatales. Sin embargo, ese detalle “va cambiado todos los días”.

La iniciativa, que fue firmada el 8 de febrero entre el BCB y el Banco Unión, permite al sector privado liquidar las divisas de sus exportaciones a través de esta entidad financiera, pagando por cada dólar ingresado en las ventanillas Bs 6,95, cifra que es mayor a la que se paga usualmente en el sistema financiero (dentro de los límites oficiales de compra y venta establecidos por el Estado).

Con esta nueva política de incentivo a las exportaciones bolivianas, el BCB tiene la meta de comprar este año al sector al menos $us 1.000 millones y además estimular las exportaciones del sector privado, según la información que maneja del BCB.

En días pasados, el BCB había reportado que se ‘capturó’ la cifra de $us 4,4 millones tras la primera semana de puesta en marcha de esta iniciativa, tema que fue cuestionado por figuras como la del empresario y opositor Samuel Doria Medina, quien señaló que a ese ritmo el BCB tardará cuatro años y medio en comprar los $us 1.000 millones que se ha puesto como objetivo.

Según el presidente del ente emisor, “hay muy buena aceptación” a esta nueva política por parte del sector, pues no sólo se trata de la compra de dólares a un tipo de cambio “competitivo”, sino también se ofrece ventajas como la rapidez en las transacciones, la gratuidad del traspaso de los montos de una entidad a otra, entre algunos aspectos adicionales.

Sin embargo, durante la socialización de esta iniciativa, el presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, quien advirtió que el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) es uno de los factores que no incentivan al ahorro en moneda extranjera, por lo que pidió a las autoridades nacionales que se considere eliminarlo o reducirlo.